Astranis
Astranis Fríðindi

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Free Lunch

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • Heimili
  • Remote Work

    • Fjármál og eftirlaun
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

    • Annað
  • Donation Match

