Aston
  • Belarus

Aston Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Belarus

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Belarus hjá Aston er samtals BYN 121K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aston. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
Aston
Software Engineer
Samtals á ári
BYN 121K
Stig
Senior Software Engineer
Grunnlaun
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bónus
BYN 0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Aston?
+BYN 194K
+BYN 297K
+BYN 66.8K
+BYN 117K
+BYN 73.5K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Aston in Belarus er árleg heildarlaun upp á BYN 139,977. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aston fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Belarus er BYN 120,658.

Önnur úrræði