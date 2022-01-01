Fyrirtækjaskrá
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Laun

Laun hjá ASSURANCE IQ eru á bilinu $63,315 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri kantinum til $261,300 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ASSURANCE IQ. Síðast uppfært: 9/12/2025

$160K

Vörustjóri
Median $156K
Endurskoðandi
$93.1K
Gagnafræðingur
$152K

Markaðsmál
$93.5K
Markaðsrekstur
$63.3K
Vöruhönnuður
$186K
Forritstjóri
$111K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$261K
Tækniforritstjóri
$173K
Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

20%

ÁR 2

40%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ASSURANCE IQ eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (40.00% árlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (30.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ASSURANCE IQ er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $261,300. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ASSURANCE IQ er $152,348.

Úrvalsstörf

