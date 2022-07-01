Fyrirtækjaskrá
ASR Analytics
ASR Analytics Laun

Laun hjá ASR Analytics eru á bilinu $56,951 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $93,000 fyrir Gagnafræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ASR Analytics. Síðast uppfært: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$57K
Gagnafræðingur
Median $93K
Stjórnunarráðgjafi
$80.4K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$80.4K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ASR Analytics er Gagnafræðingur með árlegar heildarbætur upp á $93,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ASR Analytics er $80,380.

Önnur úrræði