Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Boston Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Boston Area hjá Arrowstreet Capital er samtals $201K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Arrowstreet Capital. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Samtals á ári
$201K
Stig
L3
Grunnlaun
$152K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$48.6K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Arrowstreet Capital in Greater Boston Area er árleg heildarlaun upp á $627,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Arrowstreet Capital fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Boston Area er $215,750.

