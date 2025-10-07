Fyrirtækjaskrá
Arm
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Rannsóknarfræðingur

  • United Kingdom

Arm Rannsóknarfræðingur Laun á United Kingdom

Rannsóknarfræðingur kjör in United Kingdom hjá Arm eru á bilinu £76.8K á year fyrir Grade 3 til £123K á year fyrir Grade 5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £82.5K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Arm. Síðast uppfært: 10/7/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Grade 2
Graduate Engineer(Byrjendaþrep)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
Senior Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
Staff Engineer
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Arm eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rannsóknarfræðingur hjá Arm in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £365,710. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Arm fyrir Rannsóknarfræðingur hlutverkið in United Kingdom er £70,991.

