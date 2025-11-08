Fyrirtækjaskrá
Arista Networks
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur
  • 3H
  • Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur Stig

3H

Stig hjá Arista Networks

  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
Meðaltal Árlega Heildarlaun
CA$156,173
Grunnlaun
CA$127,176
Hlutabréfaveitingar ()
CA$75,434
Bónus
CA$15,876
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
