AppsFlyer Laun

Launasvið AppsFlyer eru frá $29,470 í heildarbótum á ári fyrir Viðskiptavinafarsæld í neðri enda til $269,593 fyrir Tæknileg verkefnastjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá AppsFlyer. Síðast uppfært: 8/12/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $133K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $144K
Viðskiptagreinir
$95.4K

Viðskiptavinafarsæld
$29.5K
Gagnagreinir
$85.3K
Gagnavísindamaður
$141K
Mannauðsmál
$85.4K
Markaðsmál
$54K
Vöruhönnuður
$85.4K
Vörustjóri
$109K
Verkefnastjóri
$125K
Ráðningarfulltrúi
$147K
Sala
$121K
Tæknileg verkefnastjóri
$270K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AppsFlyer eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at AppsFlyer is Tæknileg verkefnastjóri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $269,593. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AppsFlyer is $115,012.

