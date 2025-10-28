Fyrirtækjaskrá
AppLovin
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnararkitekt

  • Öll Lausnararkitekt laun

AppLovin Lausnararkitekt Laun

Meðaltal Lausnararkitekt heildarlauna in United States hjá AppLovin er á bilinu $193K til $269K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$207K - $244K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$193K$207K$244K$269K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Lausnararkitekt innsendingarnars hjá AppLovin til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnararkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá AppLovin in United States er árleg heildarlaun upp á $269,100. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AppLovin fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in United States er $193,200.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá AppLovin

Tengd fyrirtæki

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði