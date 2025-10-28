Fyrirtækjaskrá
AppLovin
AppLovin Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in Germany hjá AppLovin eru samtals €102K á year fyrir Senior Product Manager 2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

€92.9K - €108K
Germany
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€81.9K€92.9K€108K€119K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá AppLovin in Germany er árleg heildarlaun upp á €118,890. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AppLovin fyrir Vörustjóri hlutverkið in Germany er €81,924.

