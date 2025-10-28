AppLovin Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in Germany hjá AppLovin eru samtals €102K á year fyrir Senior Product Manager 2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ÁR 1
Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)