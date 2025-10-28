Fyrirtækjaskrá
AppLovin
AppLovin Markaðssetning Laun

Meðaltal Markaðssetning heildarlauna in China hjá AppLovin er á bilinu CN¥397K til CN¥578K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

CN¥455K - CN¥519K
China
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá AppLovin in China er árleg heildarlaun upp á CN¥577,898. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AppLovin fyrir Markaðssetning hlutverkið in China er CN¥396,693.

