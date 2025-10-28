Fyrirtækjaskrá
AppLovin Viðskiptaþróun Laun

Viðskiptaþróun kjör in Vietnam hjá AppLovin eru samtals ₫2.51B á year fyrir Senior Business Development Manager. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá AppLovin in Vietnam er árleg heildarlaun upp á ₫2,988,975,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AppLovin fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in Vietnam er ₫2,134,982,400.

