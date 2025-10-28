AppLovin Viðskiptaþróun Laun

Viðskiptaþróun kjör in Vietnam hjá AppLovin eru samtals ₫2.51B á year fyrir Senior Business Development Manager. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
ÁR 1
Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)