Apple Ráðningarfulltrúi Laun

Ráðningarfulltrúi kjör in United States hjá Apple eru á bilinu $139K á year fyrir ICT3 til $305K á year fyrir ICT5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $251K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apple. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$139K
$126K
$10.9K
$2.5K
ICT4
$183K
$151K
$22.5K
$9.3K
ICT5
$305K
$189K
$91.7K
$24.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
