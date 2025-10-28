Apple Starfsmannarekstur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Starfsmannarekstur heildarlauna hjá Apple er á bilinu $271K til $378K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apple. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$290K - $342K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$271K$290K$342K$378K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Starfsmannarekstur hjá Apple er árleg heildarlaun upp á $377,618. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Apple fyrir Starfsmannarekstur hlutverkið er $271,110.

