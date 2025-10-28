Fyrirtækjaskrá
Apple
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Fjárfestingarbankastjóri

  • Öll Fjárfestingarbankastjóri laun

Apple Fjárfestingarbankastjóri Laun

Meðaltal Fjárfestingarbankastjóri heildarlauna in India hjá Apple er á bilinu ₹2.48M til ₹3.39M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apple. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

₹2.66M - ₹3.21M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Fjárfestingarbankastjóri innsendingarnars hjá Apple til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Fjárfestingarbankastjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjárfestingarbankastjóri hjá Apple in India er árleg heildarlaun upp á ₹3,388,536. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Apple fyrir Fjárfestingarbankastjóri hlutverkið in India er ₹2,482,979.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Apple

Tengd fyrirtæki

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði