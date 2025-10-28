Fyrirtækjaskrá
Apple Analyst Laun

Miðgildi Analyst launapakka in United States hjá Apple er samtals $177K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apple. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Apple
Analyst
Austin, TX
Samtals á ári
$177K
Stig
ICT4
Grunnlaun
$145K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$12K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Analyst hjá Apple in United States er árleg heildarlaun upp á $220,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Apple fyrir Analyst hlutverkið in United States er $177,000.

