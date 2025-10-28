Apple Endurskoðandi Laun

Endurskoðandi kjör in United States hjá Apple eru á bilinu $127K á year fyrir ICT3 til $139K á year fyrir ICT4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $136K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apple. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$127K
$100K
$16.7K
$10K
ICT4
$139K
$117K
$12.8K
$10.1K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Apple eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
