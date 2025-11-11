Fyrirtækjaskrá
Appian
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

  • India

Appian Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Appian eru samtals ₹2.76M á year fyrir Software Engineer 2. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.76M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Appian. Síðast uppfært: 11/11/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer 1
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 3 Fleiri þrep
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Appian eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Appian in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,060,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Appian fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹2,827,564.

Önnur úrræði