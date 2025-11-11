Fyrirtækjaskrá
Appian
Appian Reikningsstjóri Laun

Miðgildi Reikningsstjóri launapakka in United States hjá Appian er samtals $338K á year.

Miðgildi launa
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Samtals á ári
$150K
Stig
Account Executive
Grunnlaun
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
13 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Appian?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Appian eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Reikningsstjóri hjá Appian in United States er árleg heildarlaun upp á $170,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Appian fyrir Reikningsstjóri hlutverkið in United States er $150,000.

