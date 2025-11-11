Fyrirtækjaskrá
Appian Tæknibókari Laun

Meðaltal Tæknibókari heildarlauna in United States hjá Appian er á bilinu $92.4K til $129K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Appian. Síðast uppfært: 11/11/2025

Meðaltal heildarlauna

$99K - $117K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$92.4K$99K$117K$129K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Appian eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknibókari hjá Appian in United States er árleg heildarlaun upp á $128,700. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Appian fyrir Tæknibókari hlutverkið in United States er $92,400.

