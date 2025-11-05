AppDirect Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá AppDirect eru á bilinu CA$83K á year fyrir P1 til CA$142K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$129K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppDirect. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
Associate Software Engineer(Byrjendaþrep)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Skoða 3 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá AppDirect eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá AppDirect in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$159,303. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AppDirect fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Canada er CA$122,744.

