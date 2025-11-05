AppDirect Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá AppDirect eru á bilinu CA$83K á year fyrir P1 til CA$142K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$129K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppDirect. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá AppDirect eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)