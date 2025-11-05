Fyrirtækjaskrá
Apex.AI
Apex.AI Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Munich Metro Region

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Munich Metro Region hjá Apex.AI er samtals €84.9K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Apex.AI. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Samtals á ári
€84.9K
Stig
hidden
Grunnlaun
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Apex.AI?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Apex.AI in Munich Metro Region er árleg heildarlaun upp á €163,043. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Apex.AI fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Munich Metro Region er €94,570.

