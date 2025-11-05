Fyrirtækjaskrá
Aon
Aon Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Madrid Metropolitan Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Madrid Metropolitan Area hjá Aon er samtals €60.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aon. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Aon
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Samtals á ári
€60.6K
Stig
Senior
Grunnlaun
€60.6K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Aon?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Aon in Madrid Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á €90,247. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aon fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Madrid Metropolitan Area er €49,647.

