Aon Tryggingastærðfræðingur Laun á Greater London Area

Miðgildi Tryggingastærðfræðingur launapakka in Greater London Area hjá Aon er samtals £50.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Aon. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£50.6K
Stig
L1
Grunnlaun
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tryggingastærðfræðingur hjá Aon in Greater London Area er árleg heildarlaun upp á £126,433. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aon fyrir Tryggingastærðfræðingur hlutverkið in Greater London Area er £50,562.

