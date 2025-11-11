ANZ Gagnaverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Gagnaverkfræðingur launapakka in Australia hjá ANZ er samtals A$127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ANZ. Síðast uppfært: 11/11/2025

Miðgildi launa
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Samtals á ári
A$127K
Stig
L4
Grunnlaun
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$3.1K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnaverkfræðingur hjá ANZ in Australia er árleg heildarlaun upp á A$184,123. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ANZ fyrir Gagnaverkfræðingur hlutverkið in Australia er A$123,878.

