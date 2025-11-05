ANZ Gagnafræðingur Laun á Greater Melbourne Area

Gagnafræðingur kjör in Greater Melbourne Area hjá ANZ eru á bilinu A$126K á year fyrir Data Scientist til A$171K á year fyrir Senior Data Scientist. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Melbourne Area er samtals A$119K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ANZ. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***