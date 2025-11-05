Fyrirtækjaskrá
Anyscale
Anyscale Vörustjóri Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in San Francisco Bay Area hjá Anyscale er samtals $246K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anyscale. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$246K
Stig
L6
Grunnlaun
$246K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Anyscale eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Anyscale in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $404,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Anyscale fyrir Vörustjóri hlutverkið in San Francisco Bay Area er $204,000.

