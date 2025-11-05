Fyrirtækjaskrá
ANYbotics
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Zurich Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Zurich Area hjá ANYbotics er samtals CHF 87.4K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ANYbotics. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 87.4K
Stig
L2
Grunnlaun
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá ANYbotics in Greater Zurich Area er árleg heildarlaun upp á CHF 95,058. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ANYbotics fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Zurich Area er CHF 87,351.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá ANYbotics

Tengd fyrirtæki

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Coinbase
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði