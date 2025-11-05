Fyrirtækjaskrá
Ant Group
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Beijing Metropolitan Area

Ant Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Beijing Metropolitan Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Beijing Metropolitan Area hjá Ant Group er samtals CN¥476K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ant Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Samtals á ári
CN¥476K
Stig
P5
Grunnlaun
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónus
CN¥119K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Ant Group in Beijing Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á CN¥677,886. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ant Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Beijing Metropolitan Area er CN¥441,984.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ant Group

Tengd fyrirtæki

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði