Ant Group Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Singapore hjá Ant Group er samtals SGD 115K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ant Group. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Samtals á ári
SGD 115K
Stig
12
Grunnlaun
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Ant Group in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 328,657. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ant Group fyrir Vörustjóri hlutverkið in Singapore er SGD 114,786.

