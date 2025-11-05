Ansys Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Pune Metropolitan Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Pune Metropolitan Region hjá Ansys eru á bilinu ₹1.7M á year fyrir P1 til ₹3.18M á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pune Metropolitan Region er samtals ₹1.84M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
