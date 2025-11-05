Ansys Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Pittsburgh Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Pittsburgh Area hjá Ansys eru á bilinu $86K á year fyrir P1 til $140K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pittsburgh Area er samtals $129K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil