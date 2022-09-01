Fyrirtækjaskrá
Ansira
Ansira Laun

Launasvið Ansira eru frá $56,218 í heildarbótum á ári fyrir Markaðsmál í neðri enda til $117,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Ansira. Síðast uppfært: 8/21/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $117K
Markaðsmál
$56.2K
Verkefnastjóri
$75.4K

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Ansira er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegum heildarbótum upp á $117,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Ansira er $75,375.

