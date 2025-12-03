Fyrirtækjaskrá
Anritsu
Anritsu Söluverkfræðingur Laun

Meðaltal Söluverkfræðingur heildarlauna in Romania hjá Anritsu er á bilinu RON 128K til RON 179K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anritsu. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$31.4K - $36.5K
Romania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Söluverkfræðingur hjá Anritsu in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 179,126. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Anritsu fyrir Söluverkfræðingur hlutverkið in Romania er RON 127,947.

