Anheuser-Busch InBev Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in New York City Area hjá Anheuser-Busch InBev er samtals $410K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anheuser-Busch InBev. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Samtals á ári
$410K
Stig
L4
Grunnlaun
$245K
Stock (/yr)
$55K
Bónus
$110K
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Anheuser-Busch InBev in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $1,070,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Anheuser-Busch InBev fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in New York City Area er $410,000.

