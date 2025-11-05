Fyrirtækjaskrá
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Anheuser-Busch InBev er samtals ₹3.11M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anheuser-Busch InBev. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹3.11M
Stig
6
Grunnlaun
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Anheuser-Busch InBev?
Nýjustu launaupplýsingar
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Anheuser-Busch InBev in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹4,227,909. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Anheuser-Busch InBev fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,619,712.

