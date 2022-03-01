Fyrirtækjaskrá
Angi Laun

Laun hjá Angi eru á bilinu $49,750 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $280,812 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Angi. Síðast uppfært: 8/29/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $195K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L3 $274K
L4 $281K

Gagnafræðingur
Median $207K
Vöruhönnuður
Median $138K
Ráðningaraðili
Median $130K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$112K
Viðskiptasérfræðingur
$167K
Fjármálasérfræðingur
$169K
Mannauður
$130K
Markaðsmál
$78.6K
Sala
$49.8K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$184K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Angi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Angi er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L4 level með árlegar heildarbætur upp á $280,812. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Angi er $169,150.

Önnur úrræði