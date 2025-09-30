Angel One Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Angel One eru á bilinu ₹3.05M á year til ₹6.87M. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹3.8M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Angel One. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
