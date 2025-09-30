Fyrirtækjaskrá
Angel One
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Greater Bengaluru

Angel One Gagnafræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Angel One er samtals ₹6.8M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Angel One. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹6.8M
Stig
T3
Grunnlaun
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹728K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Angel One?

₹13.95M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,615þ+ (stundum ₹2,6150þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Angel One in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹10,858,660. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Angel One fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹7,216,618.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Angel One

Tengd fyrirtæki

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði