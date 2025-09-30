Fyrirtækjaskrá
Anaplan
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater London Area

Anaplan Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater London Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater London Area hjá Anaplan eru á bilinu £69.2K á year fyrir P2 til £121K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater London Area er samtals £91K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anaplan. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
(Byrjendaþrep)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

£121K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega £23þ+ (stundum £230þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Anaplan eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Anaplan in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £152,321. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Greater London Area is £81,477.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Anaplan

Tengd fyrirtæki

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði