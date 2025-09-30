Anaplan Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater London Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater London Area hjá Anaplan eru á bilinu £69.2K á year fyrir P2 til £121K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater London Area er samtals £91K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Anaplan. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Anaplan eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
