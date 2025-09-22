Fyrirtækjaskrá
Amperity
Amperity Gagnasérfræðingur Laun

Miðgildi Gagnasérfræðingur launapakka in United States hjá Amperity er samtals $179K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Amperity. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Samtals á ári
$179K
Stig
-
Grunnlaun
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Amperity?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Option

Hjá Amperity eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Gagnasérfræðingur در Amperity in United States برابر کل دستمزد سالانه $182,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Amperity برای نقش Gagnasérfræðingur in United States برابر $179,000 است.

