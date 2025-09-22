Fyrirtækjaskrá
Amperity
Amperity Viðskiptasérfræðingur Laun

Meðaltal Viðskiptasérfræðingur heildarlauna in United States hjá Amperity er á bilinu $119K til $173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Amperity. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$136K - $155K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$119K$136K$155K$173K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Option

Hjá Amperity eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Viðskiptasérfræðingur at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $172,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Viðskiptasérfræðingur role in United States is $118,665.

