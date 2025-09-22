Ampere Computing Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Vélbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Ampere Computing eru á bilinu $189K á year fyrir L6 til $364K á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $196K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ampere Computing. Síðast uppfært: 9/22/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
