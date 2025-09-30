Amgen Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area hjá Amgen eru á bilinu $108K á year fyrir L3 til $152K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area er samtals $129K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Amgen. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
0%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
34%
ÁR 4
Hjá Amgen eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
34% ávinst á 4th-ÁR (34.00% árlega)
