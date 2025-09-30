Fyrirtækjaskrá
Amgen Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá Amgen eru á bilinu $115K á year fyrir L3 til $275K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $210K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Amgen. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
(Byrjendaþrep)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

34%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Amgen eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)

  • 34% ávinst á 4th-ÁR (34.00% árlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Greater Los Angeles Area is $192,500.

