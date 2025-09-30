Amgen Gagnafræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Gagnafræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá Amgen eru á bilinu $96.7K á year fyrir L3 til $218K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $139K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Amgen. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
0%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
34%
ÁR 4
Hjá Amgen eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
34% ávinst á 4th-ÁR (34.00% árlega)