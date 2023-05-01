Fyrirtækjaskrá
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Laun

Laun hjá American Axle & Manufacturing eru á bilinu $15,075 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $183,600 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá American Axle & Manufacturing. Síðast uppfært: 8/31/2025

$160K

Vélaverkfræðingur
Median $91.7K
Gagnafræðingur
$15.1K
Vöruhönnuður
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$184K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá American Axle & Manufacturing er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $183,600. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá American Axle & Manufacturing er $100,640.

