American Airlines
American Airlines Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) kjör hjá American Airlines eru samtals $123K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka er samtals $116K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka American Airlines. Síðast uppfært: 10/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá American Airlines?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá American Airlines er árleg heildarlaun upp á $130,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá American Airlines fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er $116,000.

