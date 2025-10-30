American Airlines Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) kjör hjá American Airlines eru samtals $123K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka er samtals $116K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka American Airlines. Síðast uppfært: 10/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
