American Airlines Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá American Airlines eru á bilinu $86.5K á year fyrir L3 til $103K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $93K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka American Airlines. Síðast uppfært: 10/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
