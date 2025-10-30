American Airlines Viðskiptagreiningarfræðingur Laun

Viðskiptagreiningarfræðingur kjör in United States hjá American Airlines eru á bilinu $83.8K á year fyrir L2 til $108K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $109K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka American Airlines. Síðast uppfært: 10/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***